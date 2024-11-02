Бэрон Дэвис: «Мне нравится восхвалять современных игроков, а не хейтить их»

Бэрон Дэвис объяснил, почему ему не нравится хейт в адрес современных игроков.

«Вот почему мне нравится участвовать в шоу на TNT. Мне нравится восхвалять современных игроков, а не хейтить их, потому что эти парни — другие.

У них другая сущность. Поэтому мы не должны хейтить их и говорить: «О, эта эпоха мягкая». Нет, они зажигательные и обладают превосходными навыками. Поэтому нам нужно думать о себе в эту эпоху, а также о манере игры этих парней, вместо того чтобы критиковать их и все такое», – сказал двукратный участник Матча всех звезд НБА .