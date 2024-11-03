Бэрон Дэвис об эволюции позиции разыгрывающего защитника: «Теперь это гибридная позиция»
Бэрон Дэвис рассказал, как изменилась позиция разыгрывающего защитника.
«Я бы сказал, что теперь это гибридная позиция.
Она гибридная, потому что вы должны уметь бросать с дистанции, вы должны представлять определенную угрозу в нападении, раньше было по-другому. Я смотрю на многие команды, и их двигатель — это разыгрывающий защитник, потому что они часто разыгрывают пик-н-роллы», – сказал 2-кратный участник Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал UNINTERRUPTED
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