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Бэрон Дэвис об эволюции позиции разыгрывающего защитника: «Теперь это гибридная позиция»

Бэрон Дэвис рассказал, как изменилась позиция разыгрывающего защитника.

«Я бы сказал, что теперь это гибридная позиция.

Она гибридная, потому что вы должны уметь бросать с дистанции, вы должны представлять определенную угрозу в нападении, раньше было по-другому. Я смотрю на многие команды, и их двигатель — это разыгрывающий защитник, потому что они часто разыгрывают пик-н-роллы», – сказал 2-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал UNINTERRUPTED
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