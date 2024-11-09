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Делонте Уэст снова арестован

Делонте Уэст снова попал за решетку.

Полицейское управление округа Фэрфакс сообщило TMZ, что бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован в Вирджинии 2 ноября по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию.

Обвинения были выдвинуты 1 ноября после сообщения о том, что Уэст отказывается покинуть территорию в городе Хантингтон, куда ему запрещен вход. Заявитель показал полицейским видеозапись, которая подтвердила историю. Вскоре после этого был получен ордер на арест Уэста.

2 ноября вечером Уэст был обнаружен идущим около станции метро и арестован. Размер залога составил 1000 долларов. Бывший баскетболист был освобожден из-под стражи 3 ноября.

Слушание по делу в суде пройдет в январе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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