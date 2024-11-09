Эдуард Рауд: «Есть очень большой риск, что мы можем потерять целое поколение»

Тренер Эдуард Рауд рассказал о проблемах современных молодых спортсменов.

– Когда мне говорят: ой, вот мы были другими, дети сильно изменились, я всегда отвечаю: не дети изменились, мы сами стали другими. Раньше наши приоритеты были совсем иными, сейчас же мы так же, как и дети, сидим в телефонах. И хорошо, если нам хватает понимания, чтобы ставить себе лимиты, ограничения, литературные минимумы в день. А многие, так же как дети, не вылезают из телефонов. Посмотрите, в любом заведении, в любом кафе все сидят, уткнувшись в свои гаджеты, люди перестали разговаривать. Так что взрослые напрямую виноваты в том, какие сейчас приоритеты у детей. Объективно, мы проводили больше времени за активными играми на улице, чем нынешнее поколение. Это абсолютная правда. Плюс мы были все-таки злее. Говорю про детей, рожденных в 1980-е. У нынешних детей все проще. Родители привезли-отвезли. Вся информация в свободном доступе.

Они довольны тем, что у них есть, и это сплошь и рядом. Поэтому даже один-два игрока начинают больше от себя требовать, имеют чуть больше талантов, чуть больше удачи и сразу прыгают вверх, а все остальные остаются внизу. И это разговор о том, что этому поколению нужно работать даже больше, чем нам. Потому что в нашей ситуации, а именно в отсутствие международной арены, мало кто их может заметить. Я считаю, что сейчас очень большой риск, что мы вообще можем потерять целое поколение, потому что не так много детей сейчас хочет заниматься спортом, многие сидят дома. И сейчас наша задача – привить ребятам страсть к игре, желание биться за свою страну. Потому что без этой веры в завтра может ничего и не получиться.

– То есть они должны ставить перед собой цель играть в Евролиге?

– Мы хотим играть в Евролиге, мы хотим быть на лидирующих позициях в российских клубах. Мы хотим заходить в российские клубы не потому, что сейчас такая ситуация, отсутствие еврокубков, лимит на легионеров. Мы должны быть основными игроками. И тогда все будет получаться. Я к тому, что часто слышу разговоры, что нам не дают шансов. Один из близких мне игроков недавно дал интервью, где сказал, что хочется, чтобы русские игроки играли больше, а нам, тренерам, хочется, чтобы вы работали больше. Потому что это взаимосвязанные вещи.

– Тренер же себе не враг, правильно.

– Сто процентов. Ты никогда не будешь наступать себе на горло и давать больше игрового времени легионеру, если у тебя есть русский игрок, который дает больше пользы. Посмотрите на «Локомотив-Кубань», где свои минуты получают 19-летний Ищенко, 20-летний Миша Ведищев, чуть более взрослые Темиров, Елатонцев. В «Автодоре» русские игроки тоже имеют много практики. Хотелось бы, чтобы они находились на площадке еще больше, но шаг за шагом будет только лучше и лучше. Поэтому здесь вопрос прежде всего к самоотдаче игроков. То же самое можно сказать и про самоотдачу тренеров. Сейчас у нас есть приличный пул молодых русских тренеров. Со многими из них я работал, – рассказал 36-летний старший тренер «Автодора ».