Бен Симмонс впервые в сезоне был переведен на скамейку «Бруклина» перед матчем с «Бостоном»

Бен Симмонс переведен на скамейку.

«Бруклин » перед игрой с «Бостоном » впервые в сезоне перевел защитника во вторую пятерку.

На счету Бена 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче (104:108).

«Я сделаю то, что попросит команда, будь то выход со скамейки или в стартовой пятерке. Сейчас тренер видит ситуацию такой. Ничего не поделаешь.

Меня предупредили о решении заранее.

Ожидаю ли я, что так будет продолжаться до конца сезона? Я стараюсь не загадывать далеко вперед в НБА », – прокомментировал решение Жорди Фернандеса австралиец.