Бен Симмонс впервые в сезоне был переведен на скамейку «Бруклина» перед матчем с «Бостоном»
Бен Симмонс переведен на скамейку.
«Бруклин» перед игрой с «Бостоном» впервые в сезоне перевел защитника во вторую пятерку.
На счету Бена 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче (104:108).
«Я сделаю то, что попросит команда, будь то выход со скамейки или в стартовой пятерке. Сейчас тренер видит ситуацию такой. Ничего не поделаешь.
Меня предупредили о решении заранее.
Ожидаю ли я, что так будет продолжаться до конца сезона? Я стараюсь не загадывать далеко вперед в НБА», – прокомментировал решение Жорди Фернандеса австралиец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости