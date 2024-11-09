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Бен Симмонс впервые в сезоне был переведен на скамейку «Бруклина» перед матчем с «Бостоном»

Бен Симмонс переведен на скамейку.

«Бруклин» перед игрой с «Бостоном» впервые в сезоне перевел защитника во вторую пятерку.

На счету Бена 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче (104:108).

«Я сделаю то, что попросит команда, будь то выход со скамейки или в стартовой пятерке. Сейчас тренер видит ситуацию такой. Ничего не поделаешь.

Меня предупредили о решении заранее.

Ожидаю ли я, что так будет продолжаться до конца сезона? Я стараюсь не загадывать далеко вперед в НБА», – прокомментировал решение Жорди Фернандеса австралиец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
logoБостон
logoБруклин
logoНБА
Жорди Фернандес
logoБен Симмонс
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