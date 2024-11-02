Энтони Эдвардс о противостоянии с «Денвером»: «Мы им не нравимся, а они не нравятся нам»

Энтони Эдвардс высказался о противостоянии с «Денвером».

«Когда мы встречаемся с «Наггетс», мы им не нравимся, и я почти уверен, что они знают, что они не нравятся нам.

Всегда получается отличная игра. Мне нравится играть против этих ребят. Плюс, у них лучший игрок в лиге, так что я всегда с нетерпением жду встречи с ними», – сказал лидер «Миннесоты».