Дэмиан Лиллард: «Бакс» отчаянно нуждались в победе»

Дэмиан Лиллард отреагировал на победу в матче с «Джаз» (123:100).

«Милуоки » прервал серию из шести поражений.

«Мы отчаянно нуждались в этом. Для нас было важно не только прервать серию из шести неудачных матчей, но и в принципе почувствовать что-то хорошее.

Перед грядущей серией матчей нам важно было вернуться на победные рельсы. Не просто выиграть, но и сделать какие-то правильные вещи, которые можно использовать в дальнейшем. Если в следующих встречах продолжим играть с тем же ритмом и с той энергией, как сегодня, думаю, мы добьемся успеха», – сказал разыгрывающий «Бакс».