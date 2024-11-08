Дэмиан Лиллард: «Бакс» отчаянно нуждались в победе»
Дэмиан Лиллард отреагировал на победу в матче с «Джаз» (123:100).
«Милуоки» прервал серию из шести поражений.
«Мы отчаянно нуждались в этом. Для нас было важно не только прервать серию из шести неудачных матчей, но и в принципе почувствовать что-то хорошее.
Перед грядущей серией матчей нам важно было вернуться на победные рельсы. Не просто выиграть, но и сделать какие-то правильные вещи, которые можно использовать в дальнейшем. Если в следующих встречах продолжим играть с тем же ритмом и с той энергией, как сегодня, думаю, мы добьемся успеха», – сказал разыгрывающий «Бакс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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