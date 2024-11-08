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Андре Джексон заменил Гэри Трента в старте «Бакс» на матч с «Джаз»

Док Риверс произвел перестановку в стартовой пятерке «Бакс».

Защитник Андре Джексон заменил коллегу по амплуа Гэри Трента в основной пятерке на матч с «Джаз».

«Милуоки» прервал серию из шести поражений – 123:100. На счету Джексона 7 очков, 4 передачи, 4 перехвата и 3 подбора за 28 минут.

Трент получил только 8 минут и набрал 2 очка.

По словам главного тренера «Бакс», он пока не решил, станет ли сегодняшний вариант стартовой пятерки постоянным. На данном этапе он надеется помочь Тренту справиться с неудачным отрезком на старте сезона. В первых 7 встречах Гэри реализовал лишь 28% с игры и 23% трехочковых.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНБА
logoГэри Трент-младший
logoАндре Джексон
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