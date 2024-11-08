Андре Джексон заменил Гэри Трента в старте «Бакс» на матч с «Джаз»

Док Риверс произвел перестановку в стартовой пятерке «Бакс».

Защитник Андре Джексон заменил коллегу по амплуа Гэри Трента в основной пятерке на матч с «Джаз».

«Милуоки » прервал серию из шести поражений – 123:100. На счету Джексона 7 очков, 4 передачи, 4 перехвата и 3 подбора за 28 минут.

Трент получил только 8 минут и набрал 2 очка.

По словам главного тренера «Бакс», он пока не решил, станет ли сегодняшний вариант стартовой пятерки постоянным. На данном этапе он надеется помочь Тренту справиться с неудачным отрезком на старте сезона. В первых 7 встречах Гэри реализовал лишь 28% с игры и 23% трехочковых.