Джеймс Харден вошел в Топ-5 НБА по реализованным штрафным

Джеймс Харден – один из самых продуктивных исполнителей штрафных в истории НБА.

Защитник «Клипперс » сегодня вошел в пятерку лучших лиги по реализованным броскам с линии.

В матче с «Финиксом» (119:125) Харден отправил в цель 6 из 7 с линии и набрал 25 очков.

Джеймс потеснил с 5-го места Оскара Робертсона .