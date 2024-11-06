Стефанос Дедас о Мотли: «Сейчас его нет в моих мыслях, но «Хапоэлю» нужен кто-то в «краске». Посмотрим»

Стефанос Дедас высказался о ситуации с Джонатаном Мотли.

Американский бигмен, который хотел покинуть «Хапоэль », недавно провел встречу с руководством и может остаться в команде.

Израильский клуб во вторник потерпел третье поражение в Еврокубке, уступив «Бахчешехиру» (82:90).

«Его нет в моих мыслях. Я думаю о тех, кто присутствует на площадке. История пишется здесь и сейчас, а не парнями, которые не выходят на паркет.

Посмотрим. Не нужно быть профессором баскетбола, чтобы понимать, что нам нужен кто-то в «краске». Я не знаю, кто и когда окажется этим игроком, но со своей стороны стараюсь сосредоточиться на прогрессе парней, которые есть в моей обойме прямо сейчас», – заявил главный тренер «Хапоэля».