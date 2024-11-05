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«Ты готов». Вернон Максвелл рассказал, как юный Кобе Брайант «уничтожил» его на тренировке

Вернон Максвелл рассказал, как юный Кобе Брайант посетил тренировку «Сиксерс».

«Когда этот засранец пришел на нашу тренировку, он уничтожил меня. Я не мог остановить этого маленького засранца.

Я сказал ему после тренировки: «Эй, парень, вот что я тебе скажу, ты готов. Тебе не надо в университет. Иди к нам, парень. Ты готов, парень. Ты уничтожил защитника топ-уровня. Не иди в университет. Давай в лигу, ты готов». Вот что я ему сказал.

Он был готов. Я не смог остановить этого засранца. Черт возьми, он еще даже не закончил школу. Он не сказал ни слова. Он просто смеялся и качал головой, как будто говоря: «Это чертовски легко», – рассказал двукратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
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Вернон Максвелл
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