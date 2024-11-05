«Сперс» выиграли у «Клипперс» 1-ю четверть «+26», но в итоге уступили «-9»

«Клипперс» организовали крупный камбэк в матче со «Сперс».

Техасский клуб выиграл стартовую четверть с разницей «+26», но в итоге уступил «-9» (104:113).

Для «Клипперс» это рекордное возвращение, если брать отставание после первых 12 минут игры.

После 14:40 в первой четверти «Клипперс » взяли вторую 12-минутку со счетом 34:16.