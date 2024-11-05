«Сперс» выиграли у «Клипперс» 1-ю четверть «+26», но в итоге уступили «-9»
«Клипперс» организовали крупный камбэк в матче со «Сперс».
Техасский клуб выиграл стартовую четверть с разницей «+26», но в итоге уступил «-9» (104:113).
Для «Клипперс» это рекордное возвращение, если брать отставание после первых 12 минут игры.
После 14:40 в первой четверти «Клипперс» взяли вторую 12-минутку со счетом 34:16.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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