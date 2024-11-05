Евролига так и не определилась с местом проведения «Финала четырех» 2025 года. Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом
Евролига пока не определилась с местом проведения «Финала четырех»-2025.
Ассамблея Евролиги завершилась без принятия решения о месте проведения решающих матчей сезона-24/25.
Как сообщает Sport24.gr, Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом. Столица Сербии ранее считалась явным фаворитом.
Официальное решение ожидается в ближайшее время.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sport24.gr
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