Давис Бертанс прогнозирует попадание «Жальгириса» и «Партизана» в «Финал четырех» Евролиги
Давис Бертанс спрогнозировал участников «Финала четырех» Евролиги.
«Очень сложно что-либо предсказывать в Евролиге. Если смотреть на начало сезона, не только с точки зрения результатов, то есть несколько команд, которые я бы выделил. Одна из них – это, конечно «Партизан» (Бертанс ранее выступал за сербский клуб – Спортс). «Жальгирис», который отлично начал сезон.
Есть еще «Фенербахче». Еще я бы назвал «Реал». Так или иначе они всегда находят способ попасть в «Финал четырех», – считает форвард «Дубая».
«Жальгирис» лидирует в новом сезоне с показателем 6-1, «Фенербахче» в группе преследователей – 5-2. Результат «Реала» – 3-4, «Партизана» – 2-5.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Telesport RS
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