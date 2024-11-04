Давис Бертанс прогнозирует попадание «Жальгириса» и «Партизана» в «Финал четырех» Евролиги

Давис Бертанс спрогнозировал участников «Финала четырех» Евролиги.

«Очень сложно что-либо предсказывать в Евролиге . Если смотреть на начало сезона, не только с точки зрения результатов, то есть несколько команд, которые я бы выделил. Одна из них – это, конечно «Партизан» (Бертанс ранее выступал за сербский клуб – Спортс). «Жальгирис », который отлично начал сезон.

Есть еще «Фенербахче». Еще я бы назвал «Реал». Так или иначе они всегда находят способ попасть в «Финал четырех», – считает форвард «Дубая».

«Жальгирис» лидирует в новом сезоне с показателем 6-1, «Фенербахче» в группе преследователей – 5-2. Результат «Реала » – 3-4, «Партизана » – 2-5.