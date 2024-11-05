В Восточной конференции всего две команды имеют положительный баланс побед и поражений после матчей 4 ноября
В Восточной конференции удивительное положение вещей.
По итогам матчей 4 ноября всего две команды Востока имеют положительный баланс побед и поражений.
«Кливленд» стартовал с результатом 8-0, «Бостон» – с 7-1.
На Западе в плюсе идут сразу 9 клубов.
ESPN
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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