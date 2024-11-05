Лука Дончич о трештоке Матурина в концовке: «Сказал ему, что раз ты такой, надо было сразу начинать. Ты знаешь, как я это делаю»

Лука Дончич рассказал о своей претензии к Беннедикту Матурину.

По словам лидера «Мэверикс», его расстроил не сам трешток игрока «Пэйсерс», а тот факт, что он стал провоцировать его под занавес матча между командами.

«Он начал что-то там говорить, когда до конца матча оставалась минута. Ну, вы понимаете. Я ему: «Если ты такой трештокер, то надо было сразу начинать. Ты знаешь, как я это делаю», – сказал словенец на пресс-конференции с улыбкой.

«Даллас » уступил дома со счетом 127:134.