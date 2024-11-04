Маркелл Джонсон покинул «Астану»
«Астана» потеряла разыгрывающего Маркелла Джонсона.
Американский защитник (26 лет, 188 см) воспользовался опцией в контракте и продолжит карьеру в другом месте.
Джонсон пропустил начало чемпионата Единой лиги ВТБ, но после 7 сыгранных матчей стал первым в турнире по средней результативности (25,1 очка) и эффективности (28,6).
По информации телеграм-канала «Перехват», Джонсон хочет продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Инсайдер Матео Андреани сообщает, что защитником интересуется греческий «Арис», потерявший Дэвида Деджулиуса.
Ранее «Астану» также покинул форвард Джеймс Мюррэй-Бойлс, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Астаны»
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