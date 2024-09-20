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Бэрон Дэвис: «У Клэя Томпсона в «Далласе» будет возможность набирать много очков»

Бэрон Дэвис.

«У Клэя Томпсона в «Далласе» будет возможность набирать много очков, если посмотреть на команду и на множество открытых бросков, которые получают игроки на его позиции.

Все, кто играл на позиции третьего номера в «Далласе» в прошлом сезоне, например, Пи Джей Вашингтон, совершали много трехочковых из угла. Посмотрите на Тима Хардуэя-младшего. Теперь его место займет Клэй Томпсон.

Клэй – игрок, под которого можно разыграть комбинацию, и который способен сам создать момент для броска. Я думаю, что теперь на него не будет давления, которое он испытывал, будучи партнером и спасителем Стефа Карри. Он получил возможность начать все с чистого листа и полон решимости проявить себя. Теперь он сможет реализовать то, что хочет», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
logoДаллас
logoБэрон Дэвис
logoНБА
logoКлэй Томпсон
logoТим Хардуэй-младший
logoПи Джей Вашингтон
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