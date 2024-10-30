Крис Маллин о первой игре против Патрика Юинга: «Он был не только устрашающим, но и злым в хорошем смысле»
Крис Маллин рассказал, как впервые играл против Патрика Юинга.
«Я не был близко знаком с Патриком до 92 года. До этого я даже смотреть на этого парня не мог. Патрик окончил школу в том же году, что и Майкл Джордан и я, так что я уже играл против Пэта. Первый раз это было на турнире Boston Shootout. Мне довелось играть с «Гаучос» на том турнире — я, Джерри Рейнольдс, Перл. Нашим тренером был Тайни Арчибальд.
Патрик был не только устрашающим, но и злым в хорошем смысле. Он был настроен на защиту и силовую игру. В студенческие годы у нас было серьезное соперничество с Джорджтауном — никаких рукопожатий, никаких разговоров, ничего», — рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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