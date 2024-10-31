Предраг Стоякович об иностранцах в НБА: «Я думаю, что разрыв сокращается»
Стоякович считает, что разрыв между иностранцами и американцами в НБА сократился.
«Когда я пришел в НБА, это была новая волна иностранных игроков, которые должны были зарабатывать доверие. Неважно, чего ты добился в Европе, это никого не волнует. Им было все равно, как я играл в Европе. Когда я пришел, мне пришлось начинать все сначала и зарабатывать свои минуты.
У американцев очень глубокая история в баскетболе. Вы, ребята, всегда были намного более продвинутыми. Мы всегда равнялись на то, как играют в баскетбол в Америке. Теперь, я думаю, этот разрыв сокращается. Я думаю, что особое внимание фундаменту, которое уделяется в Европе, помогло осуществить этот переход и сократить разрыв», – сказал бывший игрок НБА Предраг Стоякович в подкасте Knuckleheads.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
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