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Скотти Пиппен-младший отпустил шпильку в адрес Дарвина Хэма: «Один из тренеров «Бакс» не верил в меня»

Скотти Пиппен-младший рассказал о мотивации в матче с «Бакс».

«Для меня это принципиальный матч. Я был поклонником Дэмиана Лилларда, а еще один из тренеров «Бакс» не верил в меня, так что мне хотелось показать, что я умею играть в защите», – сказал Пиппен-младший.

Защитник «Мемфиса» ранее выступал за «Лейкерс» под руководством нынешнего ассистента «Милуоки» Дарвина Хэма. Он не получал большое игровое время.

«Гризлис» сокрушили «Бакс» – 122:99. В активе Пиппена 16 очков, 3 подбора, 1 передача и 1 перехват.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМилуоки
logoНБА
logoДарвин Хэм
logoСкотти Пиппен-младший
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