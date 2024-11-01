Скотти Пиппен-младший отпустил шпильку в адрес Дарвина Хэма: «Один из тренеров «Бакс» не верил в меня»

Скотти Пиппен-младший рассказал о мотивации в матче с «Бакс».

«Для меня это принципиальный матч. Я был поклонником Дэмиана Лилларда, а еще один из тренеров «Бакс» не верил в меня, так что мне хотелось показать, что я умею играть в защите», – сказал Пиппен-младший .

Защитник «Мемфиса » ранее выступал за «Лейкерс » под руководством нынешнего ассистента «Милуоки » Дарвина Хэма . Он не получал большое игровое время.

«Гризлис» сокрушили «Бакс» – 122:99. В активе Пиппена 16 очков, 3 подбора, 1 передача и 1 перехват.