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Неманя Недович о судьях: «Нам удалось выйти вперед, но затем вмешались эти трое парней»

Неманя Недович обвинил судей в поражении «Црвены Звезды» от «Жальгириса».

«Нам удалось отыграться и выйти вперед, но затем вмешались эти трое парней. Давно я не участвовал в таком матче.

Эмоции улеглись. Все уже сказано, клуб сказал то, что должен был сказать, я сказал то, что должен был сказать. Уверен, что Евролига меня накажет. Не хочу ужесточать наказание еще больше. Теперь мы сосредоточены на следующем матче.

Если мы правы, это только мотивирует нас приложить дополнительные усилия и извлечь максимум пользы из этой недели, состоящей из двух раундов», – сказал защитник «Црвены Звезды».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
судьи
logoНеманя Недович
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