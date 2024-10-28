«Очень горжусь собой». Сегодня «Майами» откроет статую Дуэйна Уэйда

Сегодня состоится открытие статуи Дуэйна Уэйда.

Легенда «Майами » Дуэйн Уэйд поделился эмоциями в преддверии открытия статуи возле домашней арены клуба.

«Сегодня один из самых особенных дней для меня и моей семьи. Для меня большая честь стать частью «Касейя-центра». Позже смогу лучше описать свои эмоции, а сейчас на меня нахлынули воспоминания. Все проведенные сезоны, вся тяжелая работа. Я просто очень, очень, очень горжусь собой», – сказал Уэйд.