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«Очень горжусь собой». Сегодня «Майами» откроет статую Дуэйна Уэйда

Сегодня состоится открытие статуи Дуэйна Уэйда.

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд поделился эмоциями в преддверии открытия статуи возле домашней арены клуба.

«Сегодня один из самых особенных дней для меня и моей семьи. Для меня большая честь стать частью «Касейя-центра». Позже смогу лучше описать свои эмоции, а сейчас на меня нахлынули воспоминания. Все проведенные сезоны, вся тяжелая работа. Я просто очень, очень, очень горжусь собой», – сказал Уэйд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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