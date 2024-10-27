«Не хотел приводить в раздевалку лишних людей». Лаури Маркканен отказался сниматься в сериале «Стартовая пятерка»
Лаури Маркканен отказался сниматься в документальном сериале «Стартовая пятерка».
«Полагаю, что речь идет именно об этом сериале. Они связались с нами по поводу сериала для Netflix. Возможно, они говорили о другом сериале, но «Стартовая пятерка» – это единственное, что я видел о баскетболе, поэтому предполагаю, что речь шла именно о нем.
Я не хотел приводить в раздевалку лишних людей. Да, это нормально, когда все идет отлично, и тебя снимают в автомобиле после игры. Но что, если что-то пойдет не так? Я просто знаю свой характер, и это было бы слишком. Я хотел сосредоточиться на баскетболе и быть со своей командой без посторонних. К тому же, мы ведем довольно закрытую семейную жизнь, поэтому я не хотел втягивать в это семью», – сказал форвард «Юты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Deseret News
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