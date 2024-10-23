Джош Харт о 29 3-очковых «Селтикс»: «НБА должна проверить всю их команду на допинг»
Джош Харт отреагировал на выдающуюся игру «Селтикс» на старте сезона.
«НБА должна проверить всю их команду на допинг, серьезно. Я никогда не видел ничего подобного.
Надо отдать им должное. Они уже в полном порядке, готовы рвать. Конечно, у них на арене сегодня была особенная энергия. Это заряжает. «Селтикс» были невероятно хороши. Мы будем разбираться, сделаем выводы», – сказал игрок «Никс».
«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым за матч – 29 точных бросков из-за дуги.
Чемпионы лиги повторили достижение «Бакс» и победили со счетом 132:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mass Live
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