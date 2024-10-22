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Виктор Вембаньяма о том, что набрал более 10 кг за год: «Фэйковые новости»

Виктор Вембаньяма опроверг информацию, что набрал более 10 кг мышечной массы.

«Нет, нет, нет. Вовсе нет. Это фэйковые новости. 10 кг за 12 месяцев? Такое невозможно без травм. Какой у меня был вес, когда я пришел в лигу?»

Интервьюер ответил: «Ваш текущий вес составляет 106 кг, а когда вы присоединились к НБА, вы весили около 95 кг».

Вембаньяма быстро поправил его.

«Когда я пришел в НБА? Невозможно. 95 кг – мой вес времен «Виллербана» (сезон-21/22). Самый большой вес, который у меня был в «Виллербане», должно быть, составлял 94 кг. Мы стремимся к увеличению веса на 1-5% в год.

У меня нет проблем с набором килограммов. Летом, когда есть время на работу, существует вероятность, что я могу набрать слишком много веса. Потому что имеют место много физических тренировок. Но все же не в нашем стиле заниматься упражнениями, которые просто нагружают тело, не работая при этом над подвижностью. Так что развитие происходит естественным образом», – рассказал француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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