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Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Проводим вместе третий сезон, у нас есть химия. Доволен тем, как прошла предсезонка»

Руи Хатимура надеется стать одним из факторов прогресса «Лейкерс» в сезоне-24/25.

Японский форвард с оптимизмом оценивает перспективы команды.

«Стараюсь быть более агрессивным на подборах, в защите и особенно в нападении. Подборы на чужом щите подразумевают активность и движение, мне это подходит. У меня есть понимание, когда надо идти за мячом.

После подбора на своем щите я могу разгонять отрыв. Мне нужно сделать акцент на этом.

С нынешними ребятами в команде мы проводим вместе третий сезон, так что, думаю, у нас уже есть определенная химия.

Мы работали, тренировались... У нас получилась довольно хорошая предсезонка. Знаю, что результаты были не очень хорошими, но мы добились того, чего хотели», – заявил форвард «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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