Грегг Попович: «В этом сезоне «Сперс» будут менее терпимы к ошибкам»
По словам Грегга Поповича, «Сперс» будут менее терпимы к ошибкам в этом сезоне.
«Я думаю, что в этом сезоне у нас будет немного меньше терпимости. С самого начала тренировочного лагеря мы были немного более дисциплинированными в смысле ответственности и понимали, что ошибки случаются слишком часто. Игроки должны это уже понять», – сказал главный тренер «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The San Antonio Express-News
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