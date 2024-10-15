Грегг Попович: «В этом сезоне «Сперс» будут менее терпимы к ошибкам»

По словам Грегга Поповича, «Сперс» будут менее терпимы к ошибкам в этом сезоне.

«Я думаю, что в этом сезоне у нас будет немного меньше терпимости. С самого начала тренировочного лагеря мы были немного более дисциплинированными в смысле ответственности и понимали, что ошибки случаются слишком часто. Игроки должны это уже понять», – сказал главный тренер «Сан-Антонио ».