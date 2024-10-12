«Брат, я тоже хочу выиграть матч, но у меня все болит». Скип Бэйлесс рассказал о начале конфликта с Чарльзом Баркли

Скип Бэйлесс рассказал, как зародилась неприязнь Чарльза Баркли к нему.

Бывший эксперт FS1 Скип Бэйлесс и член Зала славы Чарльз Баркли регулярно обмениваются словесными выпадами, но никогда не говорили о причинах конфликта. На днях Бэйлесс рассказал об инциденте, который мог спровоцировать неприязнь Баркли к нему.

По словам Бэйлесса, раньше его неоднократно приглашали на звездный матч Спада Уэбба в Далласе в качестве главного тренера. Однажды в его команде оказался Баркли, и во время матча у них состоялся неприятный разговор.

«Ближе к концу матча я наклонился и спросил: «Чарльз, хочешь вернуться на площадку? Я хочу выиграть матч». Он сказал: «Брат, я тоже хочу выиграть матч, но у меня все болит». Я ответил: «Ладно, отлично». И я выпустил Рекса Чэпмэна вместо Чарльза, и Рекс Чэпмэн забросил победный мяч. Это реальная история», – рассказал Бэйлесс.

По словам Бэйлесса, после того матча Баркли начал серию словесных нападок. В какой-то момент ситуацию обострилась до такой степени, что Баркли стал угрожать жизни Бэйлесса, что сильно напугало его семью.

«Дело дошло до того, что моя жена Эрнестина и ее мать начали принимать все очень близко к сердцу. Они говорили, что найдется псих, который боготворит Чарльза и решит выполнить его приказ и убрать меня», – добавил Бэйлесс.