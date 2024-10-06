Чарльз Баркли: «Лейкерс» и «Уорриорз» – не претенденты на чемпионство. Они – претенденты на участие в плей-офф»

Чарльз Баркли заявил, что «Уорриорз» и «Лейкерс» не претенденты на чемпионство.

«Я люблю всех этих болванов с ESPN, многие из них мои друзья. Но каждый день они говорят про «Уорриорз» и «Лейкерс».

Перед одним из матчей я сказал: «Эй, парни, можно я начну шоу? Мне нужно кое-что сказать — пожалуйста, перестаньте говорить про «Уорриорз» и «Лейкерс». Обе команды – отстой. Во-первых, они в плей-офф? Нет, они не в плей-офф, они играют в этом цирке, который придумал Адам Сильвер, под названием плей-ин».

Они ведут себя так, будто «Лейкерс» и «Уорриорз» — претенденты на чемпионство. Это не так. Они – претенденты на участие в плей-офф. Я люблю Леброна, он потрясающий, но «Лейкерс » и «Уорриорз» — не претенденты, все просто и ясно», – заявил эксперт TNT.