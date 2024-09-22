Гилберт Аренас: «Дуэйн Уэйд был сильный, взрывной и быстрый»

Гилберт Аренас назвал главное оружие Дуэйна Уэйда.

«Вы не представляете, насколько он был сильный, взрывной и быстрый. Он мог забить сверху после евростепа. Его взрывоопасность была очень недооценена, потому что никто не понимал, насколько он взрывной на самом деле. Он совершал разворот, как обычное движение, и у него оставались силы для прыжка. Это было нечто», – рассказал бывший игрок НБА .