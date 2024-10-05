Марк Тейтум: «На данный момент у нас нет планов проводить матчи НБА в Греции»

Марк Тейтум заявил, что НБА не планирует матчи в Греции.

«В Греции живут страстные поклонники НБА . В этом нет никаких сомнений. На данный момент у нас нет планов проводить матчи в Греции, но мы постоянно ведем переговоры, и я думаю, что рано или поздно мы с удовольствием это сделаем», – сказал заместитель комиссионера лиги.