Марк Тейтум: «На данный момент у нас нет планов проводить матчи НБА в Греции»
Марк Тейтум заявил, что НБА не планирует матчи в Греции.
«В Греции живут страстные поклонники НБА. В этом нет никаких сомнений. На данный момент у нас нет планов проводить матчи в Греции, но мы постоянно ведем переговоры, и я думаю, что рано или поздно мы с удовольствием это сделаем», – сказал заместитель комиссионера лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
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