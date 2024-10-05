Тим Коннелли: «В НБА нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Крис Финч»
Тим Коннелли заявил, что обмен Таунса на Рэндла был согласован с Крисом Финчем.
«Я даю Финчи платежную ведомость и говорю вычеркнуть тех, кто ему не нравится, и отметить сердечком тех, кто нравится, а между тем мы разговариваем.
Финчи всегда любил Джулиуса. Он тренировал его в «Новом Орлеане», так что они близко знакомы. В НБА, вероятно, нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Финчи. Каждое решение будет согласовано с Финчи», – сказал президент «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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