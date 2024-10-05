Тим Коннелли: «В НБА нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Крис Финч»

Тим Коннелли заявил, что обмен Таунса на Рэндла был согласован с Крисом Финчем.

«Я даю Финчи платежную ведомость и говорю вычеркнуть тех, кто ему не нравится, и отметить сердечком тех, кто нравится, а между тем мы разговариваем.

Финчи всегда любил Джулиуса. Он тренировал его в «Новом Орлеане», так что они близко знакомы. В НБА, вероятно, нет большего поклонника Джулиуса Рэндла , чем Финчи. Каждое решение будет согласовано с Финчи», – сказал президент «Миннесоты».