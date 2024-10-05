0

Тим Коннелли: «В НБА нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Крис Финч»

Тим Коннелли заявил, что обмен Таунса на Рэндла был согласован с Крисом Финчем.

«Я даю Финчи платежную ведомость и говорю вычеркнуть тех, кто ему не нравится, и отметить сердечком тех, кто нравится, а между тем мы разговариваем.

Финчи всегда любил Джулиуса. Он тренировал его в «Новом Орлеане», так что они близко знакомы. В НБА, вероятно, нет большего поклонника Джулиуса Рэндла, чем Финчи. Каждое решение будет согласовано с Финчи», – сказал президент «Миннесоты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Чарли Уолтона в соцсети X
logoМиннесота
logoНБА
logoКрис Финч
Тим Коннелли
logoДжулиус Рэндл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джулиус Рэндл об обмене в «Миннесоту»: «Жена сказала, что могло быть гораздо хуже»
4вчера, 14:27
«Хочу быть там, где чувствую себя нужным». Джулиус Рэндл готов продлить контракт с «Миннесотой» на длительный срок
53 октября, 20:24
Джулиус Рэндл о переходе в «Миннесоту»: «Могло быть и хуже»
293 октября, 18:14
Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)
183 октября, 17:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА.Предсезонные матчи. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт»
16 минут назад
Трехочковый Обри Доукинса за 1,7 секунды до конца принес «Пари НН» победу над ЦСКА
440 минут назадВидео
Билл Симмонс: «Клипперс» знали, что колени Кавая Ленарда ни к черту, поэтому не стали подписывать Пола Джорджа»
258 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» выиграл у ЦСКА дома. Обри Доукинс забросил победный трехочковый за 1,7 секунды до конца
17сегодня, 13:58
Чарльз Баркли: «Джарретт Аллен должен быть второй опцией в «Кливленде»
сегодня, 13:54
Бронни Джеймс: «Джей Джей Редик – отличный тренер. Атмосфера в «Лейкерс» стала лучше по сравнению с прошлым годом»
2сегодня, 13:43
Тамир Блатт – MVP 1-го тура Евролиги
1сегодня, 13:22Видео
«Фенербахче» близок к подписанию контракта с Сэйбеном Ли
сегодня, 13:13
Джавейл Макги о влиянии Shaqtin’ A Fool на его карьеру: «Я понял, насколько сильны СМИ»
3сегодня, 12:03
8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм набрал 21 очко и 4 передачи в матче с «Лейкерс»
4сегодня, 11:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин: «Надеюсь, что победа над ЦСКА не окрылит нас, потому что это только начало сезона»
2 минуты назад
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Галатасарай», «Тофаш» сыграет с «Бешикташем»
15 минут назадLive
«Самое главное – быть открытым к испытаниям». Джо Маззулла рассказал, что помогает ему расти как тренеру
48 минут назад
Стив Керр рассматривает Джонатана Кумингу как тяжелого форварда
2сегодня, 13:33
Сергей Елевич: «Вернуться в Лигу ВТБ «Химкам» будет очень непросто»
сегодня, 12:24
Чемпионат Италии. «Тренто» – «Венеция», «Тревизо» сыграет с «Трапани Шарк»
сегодня, 11:41
Аллей-уп с участием Карлика Джонса и Тайрика Джонса, данк Тимоте Луваву-Кабарро – лучшие моменты 1-го раунда Евролиги
1сегодня, 11:38Видео
Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост тренера Сербии: «Мне 75, не 57. У меня другие планы на жизнь»
1сегодня, 11:32
Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, 4 подбора и 8 передач в дебютном матче за «Денвер»
2сегодня, 09:53Видео
Сергей Елевич: «В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Друзья предлагали пойти мясником, но я профессию предавать не стал»
1сегодня, 09:46