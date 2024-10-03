Даниэль Хэкетт: «Самым большим разочаровнием этого сезона Евролиги станет «Панатинаикос»

Даниэль Хэкетт.

«Надеюсь, что самым большим сюрпризом Евролиги снова станем мы.

Самое большое разочарование? Мне жаль, что я вынужден это говорить, но я назову «Панатинаикос ». Они выиграли в прошлом сезоне, так что я думаю, ничего страшного, если они один раз разочаруют», – сказал защитник «Виртуса ».