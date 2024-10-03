Франк Ниликина: «НБА перерабатывает игроков»

Франк Ниликина рассказал, почему он вернулся в Европу после 7 лет в НБА.

«НБА перерабатывает игроков. Это перерабатывающая лига. Каждый год в лигу приходят 60 новых игроков. Если копнуть глубже, то средняя карьера игрока НБА составляет менее четырех лет.

Игроки видят в Евролиге соревнование и не колеблясь приходят сюда играть. У нас прекрасная среда и отличные команды. В финансовом отношении Евролига отстает от НБА, но это большое счастье — играть в баскетбол и зарабатывать деньги.

Я думаю, что уровень мастерства в Евролиге растет и будет продолжать расти в ближайшие несколько лет», – сказал французский разыгрывающий «Партизана ».