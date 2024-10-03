Франк Ниликина: «НБА перерабатывает игроков»
Франк Ниликина рассказал, почему он вернулся в Европу после 7 лет в НБА.
«НБА перерабатывает игроков. Это перерабатывающая лига. Каждый год в лигу приходят 60 новых игроков. Если копнуть глубже, то средняя карьера игрока НБА составляет менее четырех лет.
Игроки видят в Евролиге соревнование и не колеблясь приходят сюда играть. У нас прекрасная среда и отличные команды. В финансовом отношении Евролига отстает от НБА, но это большое счастье — играть в баскетбол и зарабатывать деньги.
Я думаю, что уровень мастерства в Евролиге растет и будет продолжать расти в ближайшие несколько лет», – сказал французский разыгрывающий «Партизана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости