Марко Белинелли: «Я боюсь уходить из баскетбола»
«Я боюсь уходить из баскетбола.
Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил, потому что не знаю, что делать дальше. Когда смотрю на фотографии своей молодости, у меня всегда возникает это чувство меланхолии, потому что оно заставляет меня думать, что момент завершения карьеры приближается. Оно заставляет меня думать, что я больше не смогу прыгать так высоко, как тот молодой парень, который рос недалеко от Болоньи.
Но я считаю, что никогда не предавал своего внутреннего ребенка. Еще в начальной школе я знал, что хочу играть в баскетбол. Я рассказывал об этом всем своим друзьям в школе. Я смотрел видеозаписи великих игроков НБА, таких как Лэрри Берд и Майкл Джордан, вместе с братом, и в конечном итоге мне удалось попасть в НБА. Я усердно работал каждый день своей жизни, чтобы достичь этого уровня», – признался 38-летний защитник «Виртуса».
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