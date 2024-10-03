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Марко Белинелли: «Я боюсь уходить из баскетбола»

Марко Белинелли поделился страхами по поводу завершения карьеры.

«Я боюсь уходить из баскетбола.

Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил, потому что не знаю, что делать дальше. Когда смотрю на фотографии своей молодости, у меня всегда возникает это чувство меланхолии, потому что оно заставляет меня думать, что момент завершения карьеры приближается. Оно заставляет меня думать, что я больше не смогу прыгать так высоко, как тот молодой парень, который рос недалеко от Болоньи.

Но я считаю, что никогда не предавал своего внутреннего ребенка. Еще в начальной школе я знал, что хочу играть в баскетбол. Я рассказывал об этом всем своим друзьям в школе. Я смотрел видеозаписи великих игроков НБА, таких как Лэрри Берд и Майкл Джордан, вместе с братом, и в конечном итоге мне удалось попасть в НБА. Я усердно работал каждый день своей жизни, чтобы достичь этого уровня», – признался 38-летний защитник «Виртуса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМарко Белинелли
logoНБА
logoчемпионат Италии
logoВиртус
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