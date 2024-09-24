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  • «Он двигался как в замедленной съемке». Яннис Адетокумбо рассказал, как впервые увидел Кайри Ирвинга
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«Он двигался как в замедленной съемке». Яннис Адетокумбо рассказал, как впервые увидел Кайри Ирвинга

Яннис Адетокумбо рассказал о своем первом ярком впечатлении в НБА.

«Я помню, как увидел Кайри Ирвинга на предматчевой разминке. Это был мой первый матч в лиге. За год до этого я играл Кайри Ирвингом в NBA 2K, и вот он выходит играть против меня. Помню все, как будто это было вчера. Он двигался как в замедленной съемке.

Это был мой момент «Добро пожаловать в НБА». По-моему, Кайри Ирвинг набрал тогда около 40 очков. Никогда не забуду этот момент», – рассказал форвард «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Kyrie Center в соцсети X
logoДаллас
logoМилуоки
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoЯннис Адетокумбо
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