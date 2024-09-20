Стивен Эй Смит: «Джоэл Эмбиид заслуживает каждого пенни в своем контракте»

Стивен Эй Смит считает, что Джоэл Эмбиид заслужил крупное продление контракта.

«Эмбиид заслуживает каждого пенни. Он настоящая суперзвезда этой лиги, единственным недостатком которой является здоровье. Я видел, как этот человек набирал в среднем 35 очков против «Никс» на одной ноге, на одной ноге, настолько он одарен.

Джоэла Эмбиида можно назвать одним из самых одаренных бигменов, когда-либо игравших в баскетбол на планете Земля. Я рад за него, он заслужил эти деньги», – сказал эксперт ESPN.

Эмбиид заключил с клубом максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.