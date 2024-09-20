Стивен Эй Смит: «Джоэл Эмбиид заслуживает каждого пенни в своем контракте»
Стивен Эй Смит считает, что Джоэл Эмбиид заслужил крупное продление контракта.
«Эмбиид заслуживает каждого пенни. Он настоящая суперзвезда этой лиги, единственным недостатком которой является здоровье. Я видел, как этот человек набирал в среднем 35 очков против «Никс» на одной ноге, на одной ноге, настолько он одарен.
Джоэла Эмбиида можно назвать одним из самых одаренных бигменов, когда-либо игравших в баскетбол на планете Земля. Я рад за него, он заслужил эти деньги», – сказал эксперт ESPN.
Эмбиид заключил с клубом максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости