Оскар Робертсон: «Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки»

Оскар Робертсон раскритиковал звезд НБА, использующих распределение нагрузки.

«Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки. Иногда игрок обязан болельщикам, которые пришли посмотреть на его игру.

Хотите вы этого или нет, владельцы клубов и игроки находятся в одной упряжке, а не по отдельности. Мы понимали это, когда я был в профсоюзе игроков. Мы пытались убедить, что мы не боремся с владельцами — мы пытаемся сделать баскетбол лучше», – сказал член Зала славы в подкасте All The Smoke.