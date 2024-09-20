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  • Оскар Робертсон: «Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки»
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Оскар Робертсон: «Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки»

Оскар Робертсон раскритиковал звезд НБА, использующих распределение нагрузки.

«Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки. Иногда игрок обязан болельщикам, которые пришли посмотреть на его игру.

Хотите вы этого или нет, владельцы клубов и игроки находятся в одной упряжке, а не по отдельности. Мы понимали это, когда я был в профсоюзе игроков. Мы пытались убедить, что мы не боремся с владельцами — мы пытаемся сделать баскетбол лучше», – сказал член Зала славы в подкасте All The Smoke.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoНБА
logoОскар Робертсон
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