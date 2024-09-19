«Не забуду этого до конца жизни». Оскар Робертсон рассказал, как Ку-клукс-клан угрожал застрелить его

Оскар Робертсон рассказал, как перед матчем получил телеграмму от Ку-клукс-клана.

Мэтт Барнс: «В 1959 году KKK прислал вам телеграмму перед матчем. Вы помните, как это было?»

Оскар Робертсон : «Да, я помню. Мы играли на турнире Dixie Classic. Тогда я ничего не знал о Dixie Classic. Я получил телеграмму, в ней говорилось: «Если ты выйдешь играть, мы тебя пристрелим». Я отдал ее тренеру.

Позже в этот день слышу стук в дверь. Стоит белый парень из какого-то братства из Алабамы, который пришел, чтобы взять у меня автограф. Что, по-вашему, я сделал? Я дал ему автограф. Я не забуду этого до конца жизни.

Это не единственный случай, когда мне угрожали. Но мне было все равно. Я не думал, что меня могут застрелить», – рассказал член Зала славы.

Ку-клукс-клан – ультраправая расистская террористическая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых и белый национализм.