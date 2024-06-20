Эксперт Кевин О’Коннор: «Могу поспорить, что Джей Джей Редик станет хорошим главным тренером»
Кевин О’Коннор уверен, что из Джей Джей Редика выйдет хороший главный тренер.
«Могу поспорить, что Джей Джей Редик в конечном итоге станет хорошим главным тренером.
Он целеустремленный, умный, настоящий боец и дотошный в своем внимании к деталям. Это качества, которыми обладают все лучшие тренеры. Не терпится увидеть, что из этого всего выйдет», – написал эксперт в соцсети.
нынешний Лал это команда не относящаяся к такого типа командам
это просто команда во всех смыслах с заходящей линией развития