Эксперт Кевин О’Коннор: «Могу поспорить, что Джей Джей Редик станет хорошим главным тренером»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Кевин О’Коннор уверен, что из Джей Джей Редика выйдет хороший главный тренер.

«Могу поспорить, что Джей Джей Редик в конечном итоге станет хорошим главным тренером.

Он целеустремленный, умный, настоящий боец и дотошный в своем внимании к деталям. Это качества, которыми обладают все лучшие тренеры. Не терпится увидеть, что из этого всего выйдет», – написал эксперт в соцсети.

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4 комментария
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да он может быть каким угодно, просто тренеры приходящие в лигу по его сценарию, должны попадать либо в команду где реально нужно расти как тренер вместе с тимой типа прости господи Детройта, либо в тиму которая имеет превалирующую силу что было например у Нэша( все же Нетс имели просто колоссальную мощь в том же 2021 году и рили могли бы и выиграть без травмы Кайри, да и то у Стива были в помощниках Д Антони сам по себе великий тренер и Удока который оказался несгибаемым гвоздем и оч характерно что уже в 2022 году без Д Антони и Удоки они ничего не смогли сделать с Бостоном опять таки Удоки в 1 раунде))
нынешний Лал это команда не относящаяся к такого типа командам
это просто команда во всех смыслах с заходящей линией развития
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Ответ RayAllen20
Спорю, что не станет. Игроком был бесполезным, ничего не выиграл, даже свои трехи не мог в нужнле время попасть. Клоун просто.
Любопытства ради посмотрел твои комменты. У тебя все клоуны, неудачники и бездари. Понятненько.
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