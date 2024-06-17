Кайри Ирвинг: «Прямо сейчас перед нами стоит задача вернуть серию в Даллас»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг рассказал о подходе «Мэверикс» в финальной серии с «Селтикс».

«Даллас» начал с трех поражений подряд, в истории плей-офф НБА никто не отыгрывался с 0-3.

В четвертой встрече техасцам удалось одержать первую победу.

«Мы просто концентрируемся на цели, которая стоит перед нами прямо сейчас, делаем для этого все возможное, и стараемся абстрагироваться от разговоров о том, что в истории подобное еще не удавалось никому.

Мы воспользовались шансом и достигли одной из наших целей – вернулись в Бостон. Теперь перед нами стоит еще одна цель – вернуться в Даллас», – сказал защитник «Мэверикс».

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1 комментарий
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Поддерживаю Даллас, но не верю что они смогут выиграть 3 игры у такого мощного Бостона
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