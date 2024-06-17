Кайри Ирвинг: «Прямо сейчас перед нами стоит задача вернуть серию в Даллас»

Кайри Ирвинг рассказал о подходе «Мэверикс» в финальной серии с «Селтикс».

«Даллас» начал с трех поражений подряд, в истории плей-офф никто не отыгрывался с 0-3.

В четвертой встрече техасцам удалось одержать первую победу.

«Мы просто концентрируемся на цели, которая стоит перед нами прямо сейчас, делаем для этого все возможное, и стараемся абстрагироваться от разговоров о том, что в истории подобное еще не удавалось никому.

Мы воспользовались шансом и достигли одной из наших целей – вернулись в . Теперь перед нами стоит еще одна цель – вернуться в », – сказал защитник «Мэверикс».