Кайри Ирвинг: «Прямо сейчас перед нами стоит задача вернуть серию в Даллас»
Кайри Ирвинг рассказал о подходе «Мэверикс» в финальной серии с «Селтикс».
«Даллас» начал с трех поражений подряд, в истории плей-офф НБА никто не отыгрывался с 0-3.
В четвертой встрече техасцам удалось одержать первую победу.
«Мы просто концентрируемся на цели, которая стоит перед нами прямо сейчас, делаем для этого все возможное, и стараемся абстрагироваться от разговоров о том, что в истории подобное еще не удавалось никому.
Мы воспользовались шансом и достигли одной из наших целей – вернулись в Бостон. Теперь перед нами стоит еще одна цель – вернуться в Даллас», – сказал защитник «Мэверикс».