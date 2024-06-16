Кайри Ирвинг о «Бостоне»: «Я один из тех, кого изгнали. Я сам сделал это с собой»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг объяснил, почему ему не удалось закрепиться в «Бостоне».

«Придя в этот клуб, вы должны проявить к нему уважение. Думаю, что с этим у меня возникли проблемы с самого начала. Я не разобрался, как мне стать здесь великим игроком, выиграть чемпионаты, повести команду за собой и бескорыстно присоединиться к организации «Селтикс» и к их культу.

Вот чего они ожидают от тебя как от игрока. Они ожидают, что ты легко поверишь в гордость «Селтикс», поверишь во все, что связано с «Селтикс». А если ты этого не сделаешь, то тебя выгонят.

Я один из тех, кого изгнали. Меня это вполне устраивает. Я сам сделал это с собой. Они не приняли меня теплыми объятиями, хотя я знаю многих в этом клубе и до сих пор дружу с ними. Но, оглядываясь назад, я бы проявил уважение и попросил бы больше совета со стороны тех, кто пришел в «Селтикс» до меня, чтобы они объяснили мне, что такое давление», – сказал разыгрывающий «Далласа».

Ирвинг провел за «Бостон» два сезона с 2017 по 2019 год.

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2 комментария
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Ты думал Бостон будет молиться на тебя только потому,что ты Кайри Ирвинг...??...." Эй , ты кто такой,давай до свиданья. "..
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