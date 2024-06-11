Дрэймонд Грин: «Мне было так неловко находиться в коллективе после инцидента с Пулом»

Дрэймонд Грин рассказал о том, что испытывал после инцидента с Джорданом Пулом.

Грин ударил Пула во время тренировки « » на этапе подготовки к сезону-23/24. Позже защитника обменяли в « ».

«Мне было так неловко находиться в коллективе в прошлом году, когда все еще оставался в «Уорриорз». Наверное, я раз 20 опаздывал и просто платил штрафы.

Мне было так неловко показываться в то время, что я начал засекать время. Если мы были на выезде, я засекал время с точностью до минуты, когда мне нужно было появиться. Если лифт ехал немного дольше, чем предполагалось, я опаздывал», – признался форвард.

По словам , он опекал Пула по ходу его выступления в составе «Уорриорз», но драка помешала продолжить отношения и поздравить защитника с продлением контракта.

«Одним из худших чувств, которые я когда-либо испытывал в качестве игрока , было наблюдать за тем, как Пул получает свой контракт, и знать при этом, что я все испортил и не могу отпраздновать с ним это событие», – сказал Дрэймонд.