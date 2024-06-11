Дрэймонд Грин: «Мне было так неловко находиться в коллективе после инцидента с Пулом»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Дрэймонд Грин рассказал о том, что испытывал после инцидента с Джорданом Пулом.

Грин ударил Пула во время тренировки «Голден Стэйт» на этапе подготовки к сезону-23/24. Позже защитника обменяли в «Вашингтон».

«Мне было так неловко находиться в коллективе в прошлом году, когда Джордан Пул все еще оставался в «Уорриорз». Наверное, я раз 20 опаздывал и просто платил штрафы.

Мне было так неловко показываться в то время, что я начал засекать время. Если мы были на выезде, я засекал время с точностью до минуты, когда мне нужно было появиться. Если лифт ехал немного дольше, чем предполагалось, я опаздывал», – признался форвард.

По словам Грина, он опекал Пула по ходу его выступления в составе «Уорриорз», но драка помешала продолжить отношения и поздравить защитника с продлением контракта.

«Одним из худших чувств, которые я когда-либо испытывал в качестве игрока НБА, было наблюдать за тем, как Пул получает свой контракт, и знать при этом, что я все испортил и не могу отпраздновать с ним это событие», – сказал Дрэймонд.

 

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6 комментариев
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Грин и неловкость - это слова антонимы!
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Ответ рождённый в СССР
Спасибо что поспособствовал переезду таланта в Вашингтон.
в итоге проиграли все
+4
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«Одно из худших чувств, которые я когда-либо испытывал как игрок НБА, было наблюдать за тем, как Пул получает свой контракт.»
+2
-1
+1
Спасибо что поспособствовал переезду таланта в Вашингтон.
+1
-1
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Грин раз за разом признается, что он ребенок, не умеющий брать ответственность за собственные поступки, но ему никто не верит.

Душераздирающая история.
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