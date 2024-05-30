Скип Бэйлесс: «Дрэймонд Грин – самый грязный игрок в истории НБА»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс назвал Дрэймонда Грина самым грязным игроком в истории НБА.

«Вот удивительная правда о Дрэймонде Грине. Дрэймонд Грин, без преувеличения, самый грязный игрок в истории НБА.

Я призываю вас зайти на YouTube и посмотреть эту вереницу самых грязных поступков Дрэймонда Грина за последние годы. Подлые удары, удары ниже пояса, опасные приемы... Дрэймонд — лучший мастер подлых приемов всех времен.

Тем не менее все любят Дрэймонда. Почему-то его восприятие — это его реальность. Дрэймонда воспринимают как славного парня, веселого, забавного, говорливого, остроумного. Правда в том, что Дрэймонд Грин просто великолепный актер. По своей сути, в глубине души он всегда был грязным баскетболистом», – сказал эксперт.

Ранее Грин назвал Бэйлесса самым большим хейтером за пределами НБА.

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5 комментариев
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"- Дрэймонд Грин – самый грязный игрок в истории НБА"

от такого заявления поперхнулся Билл Лэймбир Опять не уважают его наследие 😁
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Пусть перечислит, кто конкретно любит Дреймонда. Я даже насчет его жены не уверен.
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Ответ Artur Prokopchuk
"- Дрэймонд Грин – самый грязный игрок в истории НБА" от такого заявления поперхнулся Билл Лэймбир Опять не уважают его наследие 😁
Билл, кстати, тоже был очень неплохим игроком (4 МВЗ), как и Грин.
Да что там, он был центром, который на 30 лет опередил тренды и бросал трёшки.
Всё-таки тафгаи в НБА не всегда просто брёвна.

О, интересный факт про него накопал:
В 1991 году на SNES вышла игра Bill Laimbeer’s Combat Basketball. По сюжету в 2030 году он становится комиссаром баскетбольной лиги, выгоняет судей и меняет правила игры — не фиксируются нарушения правил и разрешается применять оружие.
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Лютый беспредельщик , превратился на рыбалке в стендапера !!! В сезоне умудрился перепутать баскетбол с боями без правил !
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А как же "самый плохой парень" Билл Лэймбир.
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