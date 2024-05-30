Скип Бэйлесс: «Дрэймонд Грин – самый грязный игрок в истории НБА»

Скип Бэйлесс назвал Дрэймонда Грина самым грязным игроком в истории НБА.

«Вот удивительная правда о Дрэймонде Грине. Дрэймонд Грин, без преувеличения, самый грязный игрок в истории НБА.

Я призываю вас зайти на YouTube и посмотреть эту вереницу самых грязных поступков за последние годы. Подлые удары, удары ниже пояса, опасные приемы... Дрэймонд — лучший мастер подлых приемов всех времен.

Тем не менее все любят Дрэймонда. Почему-то его восприятие — это его реальность. Дрэймонда воспринимают как славного парня, веселого, забавного, говорливого, остроумного. Правда в том, что Дрэймонд Грин просто великолепный актер. По своей сути, в глубине души он всегда был грязным баскетболистом», – сказал эксперт.

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