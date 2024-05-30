Скип Бэйлесс: «Дрэймонд Грин – самый грязный игрок в истории НБА»
Скип Бэйлесс назвал Дрэймонда Грина самым грязным игроком в истории НБА.
«Вот удивительная правда о Дрэймонде Грине. Дрэймонд Грин, без преувеличения, самый грязный игрок в истории НБА.
Я призываю вас зайти на YouTube и посмотреть эту вереницу самых грязных поступков Дрэймонда Грина за последние годы. Подлые удары, удары ниже пояса, опасные приемы... Дрэймонд — лучший мастер подлых приемов всех времен.
Тем не менее все любят Дрэймонда. Почему-то его восприятие — это его реальность. Дрэймонда воспринимают как славного парня, веселого, забавного, говорливого, остроумного. Правда в том, что Дрэймонд Грин просто великолепный актер. По своей сути, в глубине души он всегда был грязным баскетболистом», – сказал эксперт.
Ранее Грин назвал Бэйлесса самым большим хейтером за пределами НБА.
от такого заявления поперхнулся Билл Лэймбир Опять не уважают его наследие 😁
Да что там, он был центром, который на 30 лет опередил тренды и бросал трёшки.
Всё-таки тафгаи в НБА не всегда просто брёвна.
О, интересный факт про него накопал:
В 1991 году на SNES вышла игра Bill Laimbeer’s Combat Basketball. По сюжету в 2030 году он становится комиссаром баскетбольной лиги, выгоняет судей и меняет правила игры — не фиксируются нарушения правил и разрешается применять оружие.