Байрон Скотт: «Современные игроки не смогли бы выступать в наше время»
Байрон Скотт рассказал, как сильно изменился баскетбол .
«Современные игроки не смогли бы выступать в наше время.
Правила игры сильно изменились. Сейчас в НБА самый мягкий баскетбол, который только можно представить. В наши дни нельзя было спокойно зайти в трехсекундную, в отличие от сегодняшней игры. Вы получали удар. Раньше было такое правило, что если вы приближаетесь к кольцу, то вас бьют. И все об этом знали, все понимали, что их ждет.
Несмотря на это, я смотрю современный баскетбол. Наблюдаю за всеми матчами плей-офф, получаю удовольствие, наслаждаюсь яркостью игры. Но если сравнивать эпохи, то важно помнить о правилах. Сложно представить, как современные команды играют в командами 90-х. Правила совсем другие. Несправедливо было бы ставить нынешних игроков в те условия. Равно как и несправедливо было бы ставить нас против современных игроков – они намного более атлетичные, чем мы тогда», – сказал 3-кратный чемпион НБА.
Деды просто такими высказываниями хотят внимания, вот и всё)
Атлетизм, мозги игровые (Дюра, Стэф, Джеймс Харден и прочая). Эдвардс - красава. Но, без мозгов. С хорошим расспасовщиком - будет. Кем-то.
Эти парни порвут всё, что было в прошлом.
Сколько говорят умные люди, а всё равно - те, кому нечего сказать, накидывают на вентилятор.
Кароч, он не прав - патамушта, сравнивает яблоню с вишенкой.
Если просто взять и на машине времени свести нынешний Бостон и Бостон 1980-х, то, конечно, нынешний победит — кроссовки у них удобнее, плюс дополнительная амуниция, все эти рукава и леггинсы, фармпрепараты и процедуры восстановления лучше, питание тоже лучше, в штабе команды трудится туча специалистов по разным вопросам, готовая прийти на помощь игроку по первому зову и тд. Ничего этого у Ларри Берда и компании не было, или было, но на куда более простом уровне. Все это влияет на итоговый результат. “Важна вся организация” — это еще Джерри Краузе говорил.
И так не только по Бостону, но и по любой другой команде.