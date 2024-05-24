Байрон Скотт: «Современные игроки не смогли бы выступать в наше время»

Байрон Скотт рассказал, как сильно изменился баскетбол .

«Современные игроки не смогли бы выступать в наше время.

Правила игры сильно изменились. Сейчас в НБА самый мягкий баскетбол, который только можно представить. В наши дни нельзя было спокойно зайти в трехсекундную, в отличие от сегодняшней игры. Вы получали удар. Раньше было такое правило, что если вы приближаетесь к кольцу, то вас бьют. И все об этом знали, все понимали, что их ждет.

Несмотря на это, я смотрю современный баскетбол. Наблюдаю за всеми матчами плей-офф, получаю удовольствие, наслаждаюсь яркостью игры. Но если сравнивать эпохи, то важно помнить о правилах. Сложно представить, как современные команды играют в командами 90-х. Правила совсем другие. Несправедливо было бы ставить нынешних игроков в те условия. Равно как и несправедливо было бы ставить нас против современных игроков – они намного более атлетичные, чем мы тогда», – сказал 3-кратный чемпион .