Байрон Скотт: «Современные игроки не смогли бы выступать в наше время»

Теги Байрон Скотт НБА Баскетбол

Байрон Скотт рассказал, как сильно изменился баскетбол .

«Современные игроки не смогли бы выступать в наше время.

Правила игры сильно изменились. Сейчас в НБА самый мягкий баскетбол, который только можно представить. В наши дни нельзя было спокойно зайти в трехсекундную, в отличие от сегодняшней игры. Вы получали удар. Раньше было такое правило, что если вы приближаетесь к кольцу, то вас бьют. И все об этом знали, все понимали, что их ждет.

Несмотря на это, я смотрю современный баскетбол. Наблюдаю за всеми матчами плей-офф, получаю удовольствие, наслаждаюсь яркостью игры. Но если сравнивать эпохи, то важно помнить о правилах. Сложно представить, как современные команды играют в командами 90-х. Правила совсем другие. Несправедливо было бы ставить нынешних игроков в те условия. Равно как и несправедливо было бы ставить нас против современных игроков – они намного более атлетичные, чем мы тогда», – сказал 3-кратный чемпион НБА.

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13 комментариев
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Я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь создадут супер точный симулятор, в котором можно будет реально сталкивать команды разных эпох и смотреть, кто кого победит) Но разговоров, конечно же, меньше не станет)
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Ответ Daff Rogers
Я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь создадут супер точный симулятор, в котором можно будет реально сталкивать команды разных эпох и смотреть, кто кого победит) Но разговоров, конечно же, меньше не станет)
Не нужны симуляторы адекватным людям, чтобы понимать, что в будущем спортсмены всегда мастеровитее и атлетичнее спортсменов в прошлом)
Деды просто такими высказываниями хотят внимания, вот и всё)
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Ответ DENBO
Современным звездам и не пришлось бы идти под кольцо, они бы просто уничтожили вас бесконечными "трехами". Да и потом, средний уровень игроков в лиге вырос. Даже взгляните на "Даллас". Команда усилилась баскетболистами из "Шарлотт" и "Вашингтона". В "Детройте" есть Кейд Каннингем, в "Никс" внезапно раскрывается в качестве звезды первой величины разыгрывающий, который находился в тени Луки. Современная НБА просто полна талантов и как бы я не любил баскетбол конца девяностых и начала нулевых, современные игроки более мастеровитые!
Тогда команды прошлого перестроились бы, и начинали их бить еще на дуге и всего делов то. Какая разница где лупить
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они намного более атлетичные, чем мы тогда - вот и все что нужно знать. Если современные стероидные игроки будут бить вас в краске, вы не вывезете такой напруги и побежите плакаться, поэтому и смягчили правила. Очевидно же. И в 90-е по любым правилам вы бы отлетели без вариантов, 30 лет прошло, игра развивается.
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Ответ Mr.BadGuy
Тогда команды прошлого перестроились бы, и начинали их бить еще на дуге и всего делов то. Какая разница где лупить
Команды настоящего тоже бы перестроились ¯_(ツ)_/¯
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Ну хоть последнее предложение сгладило мысль.
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Люди обучаемые.
Атлетизм, мозги игровые (Дюра, Стэф, Джеймс Харден и прочая). Эдвардс - красава. Но, без мозгов. С хорошим расспасовщиком - будет. Кем-то.
Эти парни порвут всё, что было в прошлом.
Сколько говорят умные люди, а всё равно - те, кому нечего сказать, накидывают на вентилятор.
Кароч, он не прав - патамушта, сравнивает яблоню с вишенкой.
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Баскетбол как игра эволюционирует, и это хорошо, значит она живая. А сравнивать команды разных эпох, это я считаю, просто публику развлекать. Примерно как разбирать в военном деле, какая армия сильнее - монгольская 13 века или наполеоновская 19.
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Из 90-х только Чикаго с Джорданом и Финикс с Баркли мог ли бы хоть какую то конкуренцию составить, но и то даже Индиана не факт, что не прошла бы их
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Ответ Daff Rogers
Я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь создадут супер точный симулятор, в котором можно будет реально сталкивать команды разных эпох и смотреть, кто кого победит) Но разговоров, конечно же, меньше не станет)
Все эти симуляции бессмысленны без поправки на кучу сторонний технологических и медицинских факторов.

Если просто взять и на машине времени свести нынешний Бостон и Бостон 1980-х, то, конечно, нынешний победит — кроссовки у них удобнее, плюс дополнительная амуниция, все эти рукава и леггинсы, фармпрепараты и процедуры восстановления лучше, питание тоже лучше, в штабе команды трудится туча специалистов по разным вопросам, готовая прийти на помощь игроку по первому зову и тд. Ничего этого у Ларри Берда и компании не было, или было, но на куда более простом уровне. Все это влияет на итоговый результат. “Важна вся организация” — это еще Джерри Краузе говорил.

И так не только по Бостону, но и по любой другой команде.
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Ответ xamer 9
Не нужны симуляторы адекватным людям, чтобы понимать, что в будущем спортсмены всегда мастеровитее и атлетичнее спортсменов в прошлом) Деды просто такими высказываниями хотят внимания, вот и всё)
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