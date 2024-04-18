Джош Кронке о недовольстве Кармело Энтони: «У «Наггетс» не было злобных намерений, когда они выдавали Николе Йокичу 15-й номер»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Джош Кронке Никола Йокич Баскетбол

Джош Кронке высказался о недовольстве Кармело Энтони по поводу 15-го номера.

Ранее бывший игрок «Денвера» Кармело Энтони выразил недовольство по поводу того, кто клуб отдал его 15-й номер нынешней звезде «Наггетс» Николе Йокичу.

«Я не совсем понимаю, чем именно недоволен Мело. Он провел невероятную карьеру и вернул «Наггетс» былую славу. Но когда игрок просит, чтобы его обменяли в другую команду, это создает определенные чувства. Нашим болельщикам потребовалось время, чтобы забыть об этом.

Вся эта сага началась годом ранее, летом 2010-го, когда Леброн перешел из «Кливленда» в «Майами» и движение за власть игроков достигло пика. И я считаю, что это здорово. Я с уважением отношусь, когда кто-то решает пойти другим путем. Но жители Денвера приняли это близко к сердцу. И я уверен, что Мело не понравилось, когда его освистали во время его первого возвращения в город. Со временем эти чувства утихли, и если сейчас он приедет в Денвер, его встретят по-другому.

У нас не было никаких злобных намерений, когда мы выдавали Николе 15-й номер, потому что это просто номер, под которым он хотел выступать, и под которым он всегда играл. Вряд ли кто-то думал, что игрок, выбранный во втором раунде драфта, однажды превратится в такого игрока», – сказал президент «Денвера».

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6 комментариев
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Мело нужно мыслить более позитивно. После Йокича уже никто не будет играть за Наггетс в джерси #15.
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В старости Мело будет с гордостью рассказывать внукам, что он играл под номером, под которым играл величайший игрок Денвера, сам Никола Йокич
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Вот не Кармыле говорить о неуважении. Забыл наверное свою эпопею "Кармело Энтони хочет обмена".
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Чтобы номер мело вывели из обращения ему достаточно было играть лучше чем толстый мальчишка из Сербии, но даже с этим он не справился
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Ответ Unnamed80
В старости Мело будет с гордостью рассказывать внукам, что он играл под номером, под которым играл величайший игрок Денвера, сам Никола Йокич
https://www.sports.ru/basketball/1115764660-karmelo-entoni-naggets-poveli-sebya-melochno-dav-jokichu-15-j-nomer-on.html?comment_id=8185706%C2%A6news%C2%A61115764660

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Спасибо, Геннадий Ильин, что хотя бы последними словами новости упомянул, кто такой Джош Кронке.
Хотелось бы, конечно, видеть новость «Президент «Денвера» Джош Кронке высказался…», но я, наверное, слишком многого хочу((
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