Джош Кронке о недовольстве Кармело Энтони: «У «Наггетс» не было злобных намерений, когда они выдавали Николе Йокичу 15-й номер»

Джош Кронке высказался о недовольстве Кармело Энтони по поводу 15-го номера.

Ранее бывший игрок «Денвера» выразил недовольство по поводу того, кто клуб отдал его 15-й номер нынешней звезде «Наггетс» .

«Я не совсем понимаю, чем именно недоволен Мело. Он провел невероятную карьеру и вернул «Наггетс» былую славу. Но когда игрок просит, чтобы его обменяли в другую команду, это создает определенные чувства. Нашим болельщикам потребовалось время, чтобы забыть об этом.

Вся эта сага началась годом ранее, летом 2010-го, когда Леброн перешел из «Кливленда» в «Майами» и движение за власть игроков достигло пика. И я считаю, что это здорово. Я с уважением отношусь, когда кто-то решает пойти другим путем. Но жители Денвера приняли это близко к сердцу. И я уверен, что Мело не понравилось, когда его освистали во время его первого возвращения в город. Со временем эти чувства утихли, и если сейчас он приедет в Денвер, его встретят по-другому.

У нас не было никаких злобных намерений, когда мы выдавали Николе 15-й номер, потому что это просто номер, под которым он хотел выступать, и под которым он всегда играл. Вряд ли кто-то думал, что игрок, выбранный во втором раунде драфта, однажды превратится в такого игрока», – сказал президент « ».