Майкл Мэлоун: «Какое место не займем в итоге на Западе по итогам регулярки, мы знаем, на что способны»

Теги Денвер Миннесота Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Сан-Антонио» (120:121).

«Это разочарование. Это действительно большое разочарование. В среду мы устроили все так, что сами контролировали ситуацию («Денвер» обыграл «Миннесоту» – Sports.ru), все зависело от нас. Но сегодня мы упустили эту возможность. Понимаете?

Легко сделать свое дело в матче с «Миннесотой». В том смысле, что команда была серьезно настроена и сфокусирована. Но сегодня, как мне кажется, таким подходом мы похвастать не могли. У нас был шанс стать первыми в конференции, а теперь, скорее всего, мы будем третьими. Хотя, какое место не займем в итоге, мы знаем, на что способны. И у нас впереди одна игра. Надо постараться сделать все правильно в Мемфисе и готовиться к первому раунду», – заявил Мэлоун.

Упустив «+23» и проиграв в Сан-Антонио, действующие чемпионы потеряли единоличное лидерство на Западе.

«Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25. «Наггетс» для победы в конференции необходимо выигрывать у «Мемфиса» и ждать осечек обоих конкурентов.

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3 комментария
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Насчёт, третьего места я бы поспорил, скорее второе. Все таки Миннесота играет с финиксом...
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Окс первую строчку и заберет. Сомневаюсь что Лука и Ирвинг сыграют с ними, а если и сыграют то какой-нибудь минимум по 20 минут. Гонять их по 40 минут и упираться не имеет никакого смысла. А вот ОКС по любому поднапрягуться
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Зассали Каваюшки и правильно сделали
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