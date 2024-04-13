Майкл Мэлоун: «Какое место не займем в итоге на Западе по итогам регулярки, мы знаем, на что способны»
Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Сан-Антонио» (120:121).
«Это разочарование. Это действительно большое разочарование. В среду мы устроили все так, что сами контролировали ситуацию («Денвер» обыграл «Миннесоту» – Sports.ru), все зависело от нас. Но сегодня мы упустили эту возможность. Понимаете?
Легко сделать свое дело в матче с «Миннесотой». В том смысле, что команда была серьезно настроена и сфокусирована. Но сегодня, как мне кажется, таким подходом мы похвастать не могли. У нас был шанс стать первыми в конференции, а теперь, скорее всего, мы будем третьими. Хотя, какое место не займем в итоге, мы знаем, на что способны. И у нас впереди одна игра. Надо постараться сделать все правильно в Мемфисе и готовиться к первому раунду», – заявил Мэлоун.
Упустив «+23» и проиграв в Сан-Антонио, действующие чемпионы потеряли единоличное лидерство на Западе.
«Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25. «Наггетс» для победы в конференции необходимо выигрывать у «Мемфиса» и ждать осечек обоих конкурентов.