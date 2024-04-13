Майкл Мэлоун: «Какое место не займем в итоге на Западе по итогам регулярки, мы знаем, на что способны»

Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Сан-Антонио» (120:121).

«Это разочарование. Это действительно большое разочарование. В среду мы устроили все так, что сами контролировали ситуацию (« » обыграл «Миннесоту» – Sports.ru), все зависело от нас. Но сегодня мы упустили эту возможность. Понимаете?

Легко сделать свое дело в матче с «Миннесотой». В том смысле, что команда была серьезно настроена и сфокусирована. Но сегодня, как мне кажется, таким подходом мы похвастать не могли. У нас был шанс стать первыми в конференции, а теперь, скорее всего, мы будем третьими. Хотя, какое место не займем в итоге, мы знаем, на что способны. И у нас впереди одна игра. Надо постараться сделать все правильно в Мемфисе и готовиться к первому раунду», – заявил .

Упустив «+23» и проиграв в , действующие чемпионы потеряли единоличное лидерство на Западе.

«Оклахома», « » и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25. «Наггетс» для победы в конференции необходимо выигрывать у «Мемфиса» и ждать осечек обоих конкурентов.