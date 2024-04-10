«Я очень разозлился». Шакил О′Нил рассказал, как выбросил олимпийскую медаль в окно автомобиля на трассе

Шакил О′Нил рассказал, как избавился от золотой медали Олимпийских игр-1996.

«Олимпийские игры 1996 года. Я играю на протяжении всего турнира, помогаю команде совершить камбэк, выигрываю матчи. В финальном матче Ленни Уилкенс говорит: «Эй, это, наверное, последняя игра , так что у него будет больше минут». Я говорю: «Отлично».

Но он не выпустил меня совсем, кроме последних двух минут матча. Я так разозлился, что после церемонии поехал домой в форме и выбросил чертову медаль в окно на трассе I-75.

Я сорвал ее с шеи и выбросил в окно. Ее так и не нашли. Но я не сожалею, я должен был играть в первой «Дрим-тим», – рассказал Шак в своем подкасте.