Дрэймонд Грин: «Шон Мэрион говорит, что мог держать защитника всю игру. А что по поводу серии?»

Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону в подкасте.

Экс-игрок НБА ранее заявил, что в нынешней лиге нет подобных ему специалистов, включая форварда «Уорриорз» .

Мэрион считает, что помимо него никто не может держать игроков разных амплуа, включая «маленьких», на протяжении долгого времени.

Грин вспомнил о плей-офф-2022 и назвал игроков, которых держал в том розыгрыше.

«Шон Мэрион, мой брат. Ты сам этого захотел. По ходу одного только розыгрыша плей-офф, на пути к моему четвертому титулу, я защищался против Йокича. Я не говорю, что полностью прикрыл его, нет, но думаю, что он с уважением отнесся к тому, как против него сыграли. Джарен Джексон. Молодой, атлетичный, способный атаковать из-за дуги, участник Матча звезд. Джейлен Бранонс, участник Матча звезд. И Джейлен Браун в финале. Участник Матча звезд. То были мои оппоненты на целую серию.

Шон Мэрион говорит: «Я могу держать защитника всю игру». А что по поводу серии? И да, я не говорю, что не смог бы держать защитника на протяжении целой серии. Но все же он не единственный, кто способен на это», – заявил Грин.