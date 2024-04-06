Дрэймонд Грин: «Шон Мэрион говорит, что мог держать защитника всю игру. А что по поводу серии?»
Дрэймонд Грин ответил Шону Мэриону в подкасте.
Экс-игрок НБА ранее заявил, что в нынешней лиге нет подобных ему специалистов, включая форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Мэрион считает, что помимо него никто не может держать игроков разных амплуа, включая «маленьких», на протяжении долгого времени.
Грин вспомнил о плей-офф-2022 и назвал игроков, которых держал в том розыгрыше.
«Шон Мэрион, мой брат. Ты сам этого захотел. По ходу одного только розыгрыша плей-офф, на пути к моему четвертому титулу, я защищался против Йокича. Я не говорю, что полностью прикрыл его, нет, но думаю, что он с уважением отнесся к тому, как против него сыграли. Джарен Джексон. Молодой, атлетичный, способный атаковать из-за дуги, участник Матча звезд. Джейлен Бранонс, участник Матча звезд. И Джейлен Браун в финале. Участник Матча звезд. То были мои оппоненты на целую серию.
Шон Мэрион говорит: «Я могу держать защитника всю игру». А что по поводу серии? И да, я не говорю, что Шон Мэрион не смог бы держать защитника на протяжении целой серии. Но все же он не единственный, кто способен на это», – заявил Грин.